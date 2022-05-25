Ракети вдарили по ТЦ та приватним будинкам у Запоріжжі: фото та відео наслідків

Жінка загинула під завалами одного із будинків

Внаслідок ракетного удару, який росіяни завдали вранці 25 травня по Запоріжжю, серйозно зачепило торговий центр і приватний сектор, попередньо одна людина загинула.

Фото та відео наслідків атаки окупантів опублікували місцеві канали у мережі.

Зазначається, що під удар потрапив відомий торговий центр і приватний сектор, — загалом, за попередніми даними, було пошкоджено 62 будинки мирних жителів.

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У ТЦ та частині будинків виниклі серйозні пожежі, на гасіння яких виїжджали рятувальники.

Влада уточнює масштаби наслідків, але вже відомо про одну загиблу жінку і трьох постраждалих.

Ось як виглядає торговий центр та приватні будинки після удару росіян:

"Денацифікували" торговий центр

Місцеві пишуть, що жінка лишилася під завалами цього будинку

Нагадаємо, що вдосвіта на Запоріжжі випустили чотири ракети, одну з них збили засоби протиповітряної оборони, а ще три впали на місто.

Як повідомляв "Телеграф", також "веселий" ранок був у Кривому Розі Дніпропетровської області, — там трьома ракетами розгромили промислове підприємство.