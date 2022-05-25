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Ракети вдарили по ТЦ та приватним будинкам у Запоріжжі: фото та відео наслідків

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Після ракетного удару над Запоріжжям стояли клуби чорного диму Новина оновлена 25 травня 2022, 11:09
Після ракетного удару над Запоріжжям стояли клуби чорного диму

Жінка загинула під завалами одного із будинків

Внаслідок ракетного удару, який росіяни завдали вранці 25 травня по Запоріжжю, серйозно зачепило торговий центр і приватний сектор, попередньо одна людина загинула.

Фото та відео наслідків атаки окупантів опублікували місцеві канали у мережі.

Зазначається, що під удар потрапив відомий торговий центр і приватний сектор, — загалом, за попередніми даними, було пошкоджено 62 будинки мирних жителів.

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У ТЦ та частині будинків виниклі серйозні пожежі, на гасіння яких виїжджали рятувальники.

Влада уточнює масштаби наслідків, але вже відомо про одну загиблу жінку і трьох постраждалих.

Ось як виглядає торговий центр та приватні будинки після удару росіян:

"Денацифікували" торговий центр
"Денацифікували" торговий центр
Місцеві пишуть, що жінка лишилася під завалами цього будинку
Місцеві пишуть, що жінка лишилася під завалами цього будинку

Нагадаємо, що вдосвіта на Запоріжжі випустили чотири ракети, одну з них збили засоби протиповітряної оборони, а ще три впали на місто.

Як повідомляв "Телеграф", також "веселий" ранок був у Кривому Розі Дніпропетровської області, — там трьома ракетами розгромили промислове підприємство.

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#Запоріжжя