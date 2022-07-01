Окупанти шантажем змусили власників великого запорізького заводу співпрацювати з ними, — джерело розкрило деталі

Шантаж та погрози — так окупанти "приваблюють інвесторів" на підконтрольні їм території

У середині червня під контроль окупантів перейшов Запорізький залізорудний комбінат – містоутворююче підприємство міста Дніпрорудне Запорізької області. Дане підприємство, запущене в 1970 році, є одним з найбільших у добувній галузі України й здатне виробляти до 4,5 млн тонн агломерату залізної руди на рік і контролюється словацькою компанією Minerfin (51% акцій) та групою "Метінвест" найбагатшого українця Ріната Ахметова.

Як повідомляють джерела "Телеграфа" у розвідці України, підприємство відвідували різні представники окупантів, пропонуючи власникам співпрацювати з "військовою адміністрацією рф" в Запорізькій області.

Зокрема, на одній із зустрічей представник окупантів прямо заявив, що вони "поважають приватну власність", але лише тоді, коли цей власник особисто чи через його представників виходить із ними на контакт.

У розпорядженні "Телеграфа" є відео, на якому представник окупантів пояснює умови, на яких росіяни готові визнати права власності.

"За наявною у нас інформацією, словацькі власники комбінату пішли на контакт з окупантами та отримали гарантії безпеки їхньої власності. Неодноразові ж спроби окупантів зв’язатися з "Метінвестом" закінчилися тим, що підприємство публічно закликало знищувати окупантів. Саме "Метінвест" виступив ініціатором заяви про втрату контролю над підприємством", — повідомило наше джерело в українській розвідці.

Також, за даними "Телеграфа", окремі представники керівництва комбінату мали неодноразові переговори із різними представниками окупантів.

"За наявною у нас інформацією член Наглядової ради Наталія Шкляревська та фінансовий директор Альберт Косегі мали неодноразові переговори з представником окупантів відомим під позивним "Восход" та іншими представниками окупантів", — повідомляє джерело "Телеграфа" в українській розвідці.

Обіцяючи збереження власності в обмін на лояльність, окупанти тим часом нещадно обстрілюють цивільні об’єкти та житлові будинки. Внаслідок ранкового удару по Одеській області загинули вже понад 20 мирних жителів.