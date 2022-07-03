У Мелітополі вночі пролунала серія вибухів: розбито позиції росіян (фото та відео)

Росіянам час збиратися додому

Ніч на неділю, 3 липня, була дуже неспокійною для російських окупантів. Після "бавовни" у Білгородській області своєрідний "пожежний флешмоб" прийняв аеродром у тимчасово захопленому Мелітополі. Місцеві жителі повідомляють, що звуки вибухів було чутно, починаючи приблизно о четвертій ранку.

Ефектними фото та відео задимлення ворожих позицій діляться Telegram-канали "Ріа-Мелітополь" та DeepState. Чимало відео знято людьми, які раді такому повороту подій і відверто зловтішаються через біду окупантів.

Точне місце "прильоту" невідоме, проте, швидше за все, постраждати міг аеродром "Мелітополь", розташований у північно-західній частині міста. Місцеві звикли називати цей район "Авіамістечко".

Аеродром "Мелітополь" на карті

Поки що немає даних про збитки, завдані російській армії або втрати в особовому складі загарбників. Проте щонайменше чотири вогнища займання говорять про те, що удари по позиціях ворога були вельми потужними.

А так лунали перші нічні вибухи

До речі, офіційного підтвердження про те, що по мелітопольським загарбникам відпрацювали представники ЗСУ, поки що не було.

Особливо епічно ці наслідки вибуху виглядають на тлі російського триколору.

Чітко видно кілька місць попадання снарядів

Тим часом в окупованому місті, як і раніше , триває "перемогобісся", що почалося 9 травня. На різних вулицях Мелітополя досі можна побачити старі білборди, розвішані "визволителями" до свята. Їхнім прибиранням не перейнявся ніхто.

Також "Телеграф" писав про те, за яких умов доводиться виживати жителям Мелітополя, яких контролюють російські солдати.