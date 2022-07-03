Мінус одна база окупантів: мер Мелітополя прокоментував нічні вибухи (відео)

Із третьої години ночі в місті прогриміло не менше 30 вибухів

Обстріл російських позицій в окупованому Мелітополі, що стався в ніч із 2 на 3 липня, приніс чудові результати для українських захисників. За інформацією мера міста Івана Федорова, ЗСУ прицільними атаками змогли знищити одну з чотирьох баз противника, що були розгорнуті після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Як розповів чиновник в особистому Telegram-каналі, за кілька годин українська сторона випустила суто по військовій базі близько тридцяти снарядів. Як відомо, під вогонь потрапили позиції росіян на території аеродрому "Мелітополь".

"Зараз окупанти намагаються зробити провокації про те, що вівся обстріл мирних районів та постраждало мирне населення, знищено міську інфраструктуру. Такого не було!" — стверджує Федоров, закликаючи як мелітопольців, так і інших українців не вірити "вкидам" російської пропаганди.

Також, за його словами, зараз загарбники роблять все можливе, щоб урятувати хоча б частину техніки, що знаходилася на аеродромі. Однак Федоров наголошує — абсолютно нічого не вціліло.

Додамо, що у розпорядження "Телеграфа" потрапило ексклюзивне відео, на якому добре чути другу частину канонади, яка символізувала знищення російських окупантів у Мелітополі.

Нагадаємо, що минула ніч була дуже непростою для росіян. Крім проблем на тимчасово захоплених територіях, неспокійно було і в самій рф. Так, на території Білгорода було зафіксовано кілька пожеж, а в Курську чули "хлопки".