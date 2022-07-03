Окупанти залишилися без важливого шляху постачання на півдні України: подробиці

Мостом росіяни переганяли військову техніку в Мелітополь

Українські захисники знову нагадали окупантам, що їм не радіють на нашій землі та залишили їх без залізничного сполучення між Токмаком та Мелітополем.

Як повідомляє телеграм-канал Штабу оборони Запорізького краю, вибух на залізничному мосту стався вдень 3 липня.

"Зруйновано залізничний міст, яким орки переганяли склади зі зброєю та військовою технікою на фронт", — йдеться у повідомленні.

Водночас видання РІА-Мелітополь повідомляє, що йдеться про міст у селі Любимівка, яким окупанти переганяли бойову техніку до Мелітополя і вивозили з нього награбоване зерно, метал та верстати.

Втім, поки невідомо чи був вибух справою рук ЗСУ, чи постаралися місцеві партизани.

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 3 липня жителі Мелітополя чули вибухи з боку аеродрому на північному заході від міста.

За інформацією мера міста Івана Федорова, ЗСУ прицільними атаками змогли зруйнувати одну з чотирьох військових баз противника. За його словами, за російськими позиціями неподалік міста було випущено близько 30 високоточних снарядів, частина з яких знищила військову техніку на аеродромі. Після цього росіяни спробували врятувати хоча б частину свого майна, проте, мабуть, там нічого не вціліло.