У Мелітополі сталася "бавовна" на аеродромі з технікою окупантів (фото)

Місцевий аеродром росіяни використовують як місце базування бойової авіації

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, де активно поширюють російську пропаганду, вдень 31 липня прогримів сильний вибух. "Бавовна" була справді досить гучною — її чули жителі практично всіх районів міста, а також у найближчих до аеродрому селах.

Інформацію повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь". Конкретних даних про те, що сталося, невідомо, проте журналісти припускають, що по російській військовій базі успішно вдарили українські захисники.

Як відомо, однойменний із містом аеродром росіяни зайняли одразу після окупації. Нині це для них і командний пункт, і база для бойових гелікоптерів та літаків. Попри те, що ЗСУ вже кілька разів успішно потрапляли зі злітних смуг, росіяни намагаються їх відбудовувати. Однак, як можна зрозуміти, українським військовослужбовцям це дуже не подобається.

"Бавовна" у Мелітополі

За словами очевидців, після вибуху над аеродромом піднявся стовп не надто темного диму. Цілком ймовірно, що "приліт" все ж стався.

Місце вибуху трохи ближче — добре видно техніку

Зазначимо, що за даними "Телеграфа", серйозні вибухи також перебудили жителів Мелітополя вночі. Щось вибухало в місті або зовсім поряд близько першої години ночі.

Нагадаємо, раніше наше видання ділилося свіжими фотографіями із окупованого міста, які ми отримали від своїх вірних читачів. Зважаючи на все, з Мелітополя намагаються зробити зразкове радянське місто навіть у дрібницях — наприклад, навіть щодо морозива.

Також ми писали про те, що менше тижня тому росіянам зіпсували один із логістичних шляхів, які ведуть до Мелітополя. Було підірвано залізницю в районі Новобогданівки.