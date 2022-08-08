Ворог нарощує агресію: влада зробила важливе звернення у зв’язку з провокаціями на ЗАЕС

Окупанти нарощують кількість провокацій, і це дуже небезпечно для мирних українців

Через різке посилення провокацій на Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі Запорізької області місцевих жителів закликають не виходити з дому.

Таку заяву вранці у понеділок, 8 серпня, зробив легітимний міський голова Дмитро Орлов.

"Окупанти не лише нарощують кількість провокацій, а й підвищують рівень своєї агресії, — наголосив мер Енергодара. — Звертаюся до всіх енергодарців: мінімізуйте своє перебування на вулиці. Зараз найбезпечніше для вас місце — це власні квартири".

Орлов констатував, що окупанти самі навмисно обстрілюють промислові об’єкти, які розташовані в максимальній близькості до енергоблоків ЗАЕС.

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Також зафіксовано випадки обстрілу росіянами Енергодару з найближчих окупованих сіл — усе це робиться з метою дискредитації Збройних сил України.

"Усі спроби орків переконати світ у тому, що диверсії здійснюють ЗСУ, безглузді та безперспективні. Хто справжній злочинець, відомо всім", — наголосив мер Енергодара.

Внаслідок останніх обстрілів росіян в Енергодарі вже постраждали чотири мирні жителі, один з них зараз у лікарні у тяжкому стані.

Як повідомляв "Телеграф", ситуація на ЗАЕС вийшла з-під контролю стало відомо ще на початку серпня.

З 5 серпня Запорізьку АЕС почали обстрілювати, на станцію зігнали багато військової техніки рф, а також за деякими даними територію біля неї могли серйозно замінувати.