Росіяни були шоковані: скільки людей у Мелітополі насправді хочуть до рф

Жителів міста не лякають навіть російські автомати та можливість потрапити в полон

Підготовка окупантів до проведення незаконного "референдуму" щодо приєднання частини Запорізької області до рф зазнає краху, адже люди не хочуть "від’єднуватися" від України. Наприклад, у тимчасово захопленому Мелітополі зараз проживає менше десяти відсотків тих, хто позитивно ставиться до можливості жити під росією, а не у вільній та незалежній Україні.

Така статистика була озвучена мером Мелітополя Іваном Федоровим в ефірі національного телемарафону. Як зазначив чиновник, росіяни були шоковані тим, наскільки малий відсоток підтримки мають у місті, окупованому з перших днів війни.

Федоров розповів, що таке часте перенесення дати псевдореферендуму пов’язане з тим, що загарбники вирішили вивчити погляди місцевого населення на можливість приєднання до російської федерації.

"Після того, як вони відправили своїх колаборантів по квартирах, по будинках, вони були шоковані. Шоковані тим, що тільки менше десяти відсотків готові підтримувати рф", — стверджує мер Мелітополя.

За його словами, це дуже важливий показник, адже жителів міста не змогли зламати ні затяжна окупація, ні постійне перебування в небезпеці через сусідство людей з автоматами.

"Сьогодні 90% з тих, хто залишився в місті, кажуть "ні" російській агресії. Це дуже складно, адже на кожну цю відповідь "ні" можна отримати або полон, або обшуки, або тортури, і це регулярна практика для ра*истів, на жаль, на окупованій території", — пояснив чиновник.

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Також він додав, що збори, які відбулися напередодні нібито мелітопольців, які підтримують проведення "референдуму", є лише показухою для росТВ. Людей, які бажають слухати плани колаборанта євгена балицького, збирали з усіх окупованих населених пунктів Запорізької області — щоб створити хоча б подібність до масовості.

Тим часом у Мелітополі, який росіяни намагаються зламати з лютого, алкоголь став розкішшю, а кошти гігієни продаються за захмарними цінами. "Рускій мір" проявляється у всій своїй красі.

Втім, ЗСУ трохи "псують йому личко", розносячи казарми російських загарбників за допомогою високоточної зброї.