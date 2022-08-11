Попередження не діють: росіяни знову випустили по Запорізькій АЕС десяток снарядів

Цього разу обійшлося без жертв та постраждалих

У четвер, 11 серпня, попри всі застереження з боку міжнародної спільноти та України російські військові знову обстріляли Запорізьку АЕС та територію поблизу атомного об'єкта. По станції запустили десяток снарядів.

Як передає "Енергоатом", було зафіксовано 5 "прильотів" у районі комендатури станції, яка знаходиться безпосередньо поруч з дільницею зварювання та сховищем джерел випромінювання. Після ворожого обстрілу зайнялася трава на невеликій ділянці, але, на щастя, вдалося обійтися без жертв та постраждалих.

Російським окупантам невеликої пожежі на атомному об'єкті видалося замало, тому вони випустили ще 5 снарядів в бік пожежної частини, яка розташована неподалік Запорізької АЕС. Це зірвало "перезмінку" персоналу на станції, адже автобуси з новою зміною повернули назад в Енергодар, тому до стабілізації ситуації роботу мусять продовжувати працівники попередньої зміни.

Примітно, що російська пропаганда почала розганяти інформацію нібито персонал ЗАЕС у паніці покинув станцію, але в "Енергоатомі" кажуть, що це фейк та маніпуляція. За їх словами, ситуація на атомному об'єкті наразі контрольована.

Тим часом у мережі з'явилося відео, як над Запорізькою АЕС підіймаються клуби диму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Генсек ООН Антоніу Гуттереш закликав припинити бойові дії біля АЕС, а також попросив демілітаризувати периметр навколо станції. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що росія займається ядерним тероризмом і закликав надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний та безперешкодний доступ до місця.