Горіло та вибухало до ранку: окупантам Запорізької області влаштували спекотну ніч (фото, відео)

В одному з вибухів уже звинуватили закладену саморобну вибухівку

На Запоріжжі на окупованій частині ніч пройшла голосно. Якщо до цього епіцентром "бавовни" був Мелітополь, то 31 серпня повідомляється про вибухи в Бердянську та Токмаку, тимчасово захоплених окупантами.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про потужний вибух близько 3:30 ночі в Токмаку — після цього почалася пожежа та детонація снарядів. Найімовірніше, що приліт був у складі боєприпасів російських військових.

Вранці Токмак був затягнутий димом від пожежі.

Ранок у Токмаку

У Бердянську вибух чули у багатьох районах міста і навіть за його межами — зранку повідомили про звуки бавовни з Приморська (близько 38 км), а також з коси. Зазначається, що вибухи у цих районах не підтверджені. У самому Бердянську чули кілька звуків вибухів, попри те, що диму та вогню не відмічено, в районі за Бердянським коледжем (колишн. Виноградарним технікумом) спостерігали скупчення військової техніки. У цьому районі знаходиться штаб окупантів. Вони вже висунули версію, що здетонував вибуховий пристрій, закладений у кондиціонері. Вибух стався вночі і нібито пошкодив лише шибки та кондиціонер.

Раніше "Телеграф" розповідав про пожежу в останній день літа в окупованому Криму та кілька звуків вибухів у російському Білгороді.