Снаряд лезгінку танцював? Росіяни насмішили мережу своїм пояснення обстрілів Запорізької АЕС

У своїх намаганнях звинуватити в обстрілах Україну окупанти не гребують відвертою брехнею

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) напередодні, 1 вересня, прибуло з перевіркою в Енергодар на Запорізьку атомну електростанцію, яку захопили та періодично обстрілюють російські окупанти. Ворожа армія увесь час намагається приписати обстріли ЗСУ, однак ніяк не вдається, а під час перевірки цього разу їх брехня про прильоти по станції виглядала настільки абсурдно, що насмішила мережу.

На це звернув увагу український журналіст Володимир Золкін. У власному Telegram-каналі він опублікував фрагмент відео у момент перевірки МАГАТЕ безпеки на ЗАЕС. На кадрах гендиректор місії Рафаель Гроссі прямо запитав у одного із загарбників, чому снаряд виглядає так, ніби він прилетів з окупованої території.

На що росіянин відповів, що снаряди розвертаються у повітрі на 180 градусів, тому встряють у землю таким чином. Своє пояснення загарбник навіть супроводив жестами, аби додати більшої переконливості обману.

Абсурдність пояснень російських окупантів ошелешила мережу. Користувачі у коментарях до відео жартували, що снаряд навчився танцювати лезгінку для того, щоб підставляти росіян. А дехто назвав боєприпас новітньою зброєю, пожартувавши, що Україні треба передати такі розробки НАТО, адже до цього жоден снаряд не вмів робити розворот на 180 градусів.

Примітно, що дехто звинуватив росіян у намаганнях пошити членів місії МАГАТЕ у дурні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Офіс президента України був здивований 2-годинним перебуванням місії МАГАТЕ на станції. Там зазначили, що за цей час комісія могла тільки послухати казки від росіян. Додамо, що на станції все ще залишаються 5 представників агентства. Вони працюватимуть там до 3 вересня, а тоді вирішуватиметься, чи буде на ЗАЕС постійна місія.