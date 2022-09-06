Нова зброя партизанів: під Енергодаром атакували проросійських поліцаїв, у ворога втрати

Мирне населення міста не постраждало

Поки російські загарбники продовжують нахабно обстрілювати територію України з території поблизу Запорізької АЕС, українські військові та партизани не сплять. Так, за останні кілька днів було здійснено атаки на пункти базування ворога в Кам’янці-Дніпровській, яка знаходиться поблизу Енергодару Запорізької області. Вранці вівторка, 6 вересня, українці змогли повторно накрити проросійських поліцаїв, один із них загинув на місці.

Більше деталей повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію Головного управління розвідки України, а також російський Telegram-канал SHOT. Раніше відділення поліцейських і самих росіян, які перейшли на бік ворога, намагалися підпалити в суботу, але противнику вдалося швидко погасити загоряння.

Атака 6 вересня стала вдалішою. По відділенню поліції, яке знаходиться на проспекті 9 Травня, вдарили за допомогою безпілотного апарату. Партизани примудрилися скинути на дах будівлі неопізнану вибухівку, яка під час вибуху пошкодила покрівлю та стелю.

У кабінеті над місцем атаки був черговий 35-річний поліцай, який співпрацює з російськими загарбниками. Травми, отримані ним, виявилися несумісними із життям, він помер на місці.

Під час першої спробипідпалити поліцейську дільницю лише частково постраждав дах над актовою залою приміщеннями. Росіяни змогли загасити пожежу власними силами. До речі, згідно з повідомленнями в росЗМІ, поряд була виявлена пляшка із запальною сумішшю. Тобто мав місце підпал, який, ймовірно, було здійснено місцевими партизанами.

Кам’янка-Дніпровська на карті

Загалом Кам’янка-Дніпровська за останні кілька днів непогано "очистилася" від російських паразитів. За інформацією ГУР, за кілька останніх днів українські розвідники та партизани змогли пошкодити і навіть знищити важливі для ворога об’єкти, які вони використовують як свої бази. Деякі будівлі були сильно пошкоджені вогнем, з пожежами довго не могли впоратися.

Також стало відомо, що в місті знищили місце, де зберігалися бюлетені для участі в "референдумі" про приєднання частини Запорізької області до росії. Спільними зусиллями українців склад із друкованими матеріалами вдалося підірвати.

Раніше "Телеграф" розповідав, за скільки, на думку естонського військового, ЗСУ можуть повністю звільнити південь України від російських окупантів за наявного темпу.