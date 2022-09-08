На росіян чекає справжнє пекло: мер Мелітополя дав прогноз щодо деокупації міста

Спокійного життя загарбникам більше точно не бачити

Мелітополь, мирне населення якого регулярно страждає від терору російських окупантів, з нетерпінням чекає на прихід українських захисників. Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку вселяє надію на швидку деокупацію наших територій, тож шанси на нові успіхи є. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, про це свідчать і панічні настрої серед російських солдатів, що знаходяться на території міста. Вони поступово намагаються вивезти своїх рідних назад до рф, а також регулярно переганяють техніку від місця до місця.

Більше подробиць чиновник розкрив в інтерв’ю "Українській правді". Федоров наголосив, що у перші чотири місяці окупації росіяни відчували себе вельми комфортно в Мелітополі, хоча й початково зустріли невдоволення мирних жителів. Зараз же, після регулярних залякувань та "закриття на підвалах" опір окупації перейшов у режим партизанства.

"Вони [росіяни] вивозять сім’ї з Мелітополя. Вони починають жити у напрузі, — говорить Іван Федоров. — Щодня їм не дає спокою те, що відбувається у Мелітополі. Звичайно, вони готуються, релокуючи свою техніку, свої склади з боєприпасами".

Зараз більшість техніки армія рф спробувала прибрати з Мелітополя ближче до Кирилівки, стверджує чиновник. Однак кількість окупантів у самому місті залишається досить значною. Тому на легку деокупацію чекати не доводиться.

"Нашим захисникам буде дуже складно боротися за наше місто, тому що раш*сти обрали його як логістичний центр, — висловлює свою думку Федоров. — Звільнення Мелітополя — це ключ до звільнення всього півдня України".

Проте ЗСУ не будуть одні у своїй боротьбі, переконаний мер Мелітополя. Він наголошує, що в регіоні зараз дуже потужний партизанський рух, а тому з наближенням української армії внутрішня напруга лише наростатиме. Місцеві жителі, які не хочуть жити в окупації або "приєднуватися до росії", обов’язково тиснутимуть на загарбників разом із нашими військовими.

"І тоді для раш*стів почнеться справжнє пекло в нашому українському Мелітополі", — резюмував Іван Федоров.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо росіяни можуть намагатися організувати "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Своє бачення ситуації також озвучив міський голова Мелітополя.

Крім цього, "Телеграф" писав про загальну ситуацію в місті, де ціни вражають уяву, а гривню намагаються витіснити з ужитку.