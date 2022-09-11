Останній енергоблок вимкнено: ЗАЕС повністю зупинили

Поки що власні потреби електростанції покриває енергосистема України

У ніч на 11 вересня у тимчасово окупованому Енергодарі було повністю зупинено роботу Запорізької атомної електростанції. Після урвища останнього зв’язку підприємства з електросистемою України кілька днів тому місцеві жителі скаржилися на перебої з електрикою. О 3:41 в неділю від енергомережі було відключено останній працюючий, шостий енергоблок.

Інформацію повідомляє пресслужба "Енергоатому", передає "Телеграф". Зазначимо, що останнім часом шостий енергоблок використовували виключно для забезпечення потреб самої станції. При цьому він працював на дуже низькому рівні потужності через пошкодження обладнання, які з’явилися після російських обстрілів.

Наразі енергоблок переведений у найбезпечніший стан — холодний зупин. Електроенергія на підтримку роботи самого ядерного об'єкта надходить з енергосистеми України: фахівцям вдалося в авральному порядку відремонтувати одну з важливих ліній.

Якщо її пошкодження повторяться, ЗАЕС підключать до дизельних генераторів. У цьому також є свої мінуси, адже термін їхньої роботи сильно обмежений технологічно, а також запасами пального. Нині "Енергоатом" намагається зробити все можливе, щоби завести на станцію додаткові партії дизеля.

"Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити раш*стські обстріли ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою і створити навколо неї демілітаризовану зону, — зазначили в пресслужбі "Енергоатому". — Після цього лінії зв’язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення та подальшу безпечну роботу ЗАЕС".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" допитувався в експертів, що не так зі звітом міжнародної місії МАГАТЕ про перебування на станції в Енергодарі. Фахівці пояснили, чим може бути небезпечною подібна реакція (вірніше, фактично її відсутність).