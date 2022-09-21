Росіяни завдали другого за день ракетного удару по Запоріжжю: що відомо, фото та відео

Над містом здіймається дим

Вдень у середу, 21 вересня, російські військові завдали нового ракетного удару по Запоріжжю, незважаючи на те, що обстрілювали його тільки вночі того ж дня.

Інформацію про прильоти офіційно підтвердив секретар Запорізької обласної ради Анатолій Куртєв.

Зауважимо, що повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 13.05, — запуск ракет зафіксували з окупованої території області. О 13:35 з’явилися повідомлення про вибухи, після чого стало відомо, що деякі ракети долетіли.

"Ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. Попередньо відомо про влучення ракет по об’єктах інфраструктури. Інформація уточнюється", — заявив після обстрілу голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Такий дим піднімається на місці прильотів

Його видно з різних точок міста

Попередньо постраждали інфраструктурні об’єкти

Масштаби руйнувань уточнюються

Варто зауважити, що тільки цієї ночі у Запоріжжі було завдано ракетного удару по об’єкту інфраструктури, на ньому зафіксували руйнування, проте люди не постраждали.

Як повідомляв "Телеграф", цієї ночі також серйозно обстріляли житлові багатоповерхівки Харкова, людей довелося діставати з-під завалів.