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Росіяни завдали другого за день ракетного удару по Запоріжжю: що відомо, фото та відео

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами вночі та вранці 21.09.2022 Новина оновлена 21 вересня 2022, 14:15
Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами вночі та вранці 21.09.2022

Над містом здіймається дим

Вдень у середу, 21 вересня, російські військові завдали нового ракетного удару по Запоріжжю, незважаючи на те, що обстрілювали його тільки вночі того ж дня.

Інформацію про прильоти офіційно підтвердив секретар Запорізької обласної ради Анатолій Куртєв.

Зауважимо, що повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 13.05, — запуск ракет зафіксували з окупованої території області. О 13:35 з’явилися повідомлення про вибухи, після чого стало відомо, що деякі ракети долетіли.

"Ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. Попередньо відомо про влучення ракет по об’єктах інфраструктури. Інформація уточнюється", — заявив після обстрілу голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Запоріжжя ракетний удар сьогодні
Такий дим піднімається на місці прильотів
Запоріжжя обстріл 21 вересня
Його видно з різних точок міста
Вибухи у Запоріжжі сьогодні
Попередньо постраждали інфраструктурні об’єкти
Вибухи у Запоріжжі сьогодні
Масштаби руйнувань уточнюються

Варто зауважити, що тільки цієї ночі у Запоріжжі було завдано ракетного удару по об’єкту інфраструктури, на ньому зафіксували руйнування, проте люди не постраждали.

Як повідомляв "Телеграф", цієї ночі також серйозно обстріляли житлові багатоповерхівки Харкова, людей довелося діставати з-під завалів.

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