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Росіяни випустили по Запоріжжю дев’ять ракет: є жертви та серйозні руйнування (фото та відео наслідків вибуху)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Дим після вибуху у Запоріжжі Новина оновлена 22 вересня 2022, 09:13
Дим після вибуху у Запоріжжі

Ворог атакував цивільну та критичну інфраструктуру

Ранковий ракетний обстріл Запоріжжя спричинив втрати — є загиблий і щонайменше п’ятеро поранених. По обласному центру та передмісті окупанти випустили дев’ять ракет.

Про це розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Одна з них влучила по готелю у парку у центрі міста — під завалами залишаються люди. Також влучили по електропідстанції та телевежі.

На місці працюють рятувальники, розбір завалів продовжується. За повідомленням голови обласної адміністрації Олександра Старуха, загинула щонайменше одна людина, п’ятеро поранені.

Руйнування після обстрілу у Запоріжжі
Руйнування після обстрілу у Запоріжжі
Вибух у Запоріжжі наслідки
Наслідки вибуху у Запоріжжі

Готель у парку серйозно постраждав – місцеві телеграм-канали публікують відео з місця влучення.

Обстріл Запоріжжя
Дим на місці прильоту

Частина території Запорізького району – без електроенергії. Окрім самих об’єктів інфраструктури постраждали і будинки довкола. Від ракетного удару постраждали не лише люди — під час розбору завалів рятувальники дістали звідти німецьку вівчарку, надали допомогу тварині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія може націлитись на критичну інфраструктуру України, у тому числі й відповідальну за електропостачання. Після атаки на Харків, яка викликала масове відключення світла в регіоні, цілями ворога можуть стати ще дев’ять електростанцій.

Теги:
#Обстріл #Запоріжжя #Загиблі