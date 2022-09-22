Колаборанти у Запорізькій області висунули "ультиматум" українським військовим

Окупанти надто багато на себе беруть у спробах захопити українські населені пункти

Російські колаборанти у Запорізькій області вирішили звернутися до тактики залякування не лише стосовно мирних жителів. У четвер, 22 вересня, призначений рф гауляйтер володимир рогов заявив, що бійці ЗСУ "вважатимуться окупантами", якщо не покинуть територію регіону після псевдореферендуму. При цьому він уточнив, що головне завдання російської армії зараз вийти на адміністративні кордони Запорізької області, встановивши свій повний контроль.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані росЗМІ. Зазначимо, що така цинічна заява колаборанта з’явилася за пару годин до серйозного ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинули та постраждали люди.

Крім інших гучних заяв, рогов також додав, що присутність української армії на території Запорізької області розцінюватиметься як агресія проти росії. Тобто він навіть не припускає думки, що "референдуми" можуть закінчитися якось інакше, крім як рішення місцевих жителів щодо приєднання до рф. Хоча, звичайно ж, риторика окупаційної "влади" чітко дозволяє зрозуміти: результати "голосування" давно вже намальовані в Кремлі, і чекати якихось чесних даних не доводиться.

Зазначимо, що зараз під контролем росії перебуває більша частина території регіону, а також великі міста Бердянськ та Мелітополь. Проте офіційний обласний центр — Запоріжжя — як і раніше, під синьо-жовтим прапором, і це не зміниться.

Червоним виділено окуповану частину Запорізької області

Раніше "Телеграф" розповідав, чому чоловікам у тимчасово окупованих районах південних областей пропонують якнайшвидше евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Спойлер це пов’язано з великими втратами російської армії.

Також ми розповідали, якої думки дотримується путін щодо організації "референдумів" в Україні, у тому числі на Запоріжжі.