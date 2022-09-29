Полювання на зрадників продовжується: у Мелітополі пролунав потужний вибух – деталі

Партизанський рух у Мелітополі не зменшує обертів

Не встигли російські загарбники та місцеві колаборанти розслабитися після попередньої "бавовни" в Мелітополі, як вранці 29 вересня у місті пролунав черговий потужний вибух. За попередньою інформацією, інцидент стався поряд із місцевим промислово-економічним коледжем, більш відомим "у народі" як автомоторний технікум.

Перші подробиці того, що сталося, повідомляє Telegram-канал "Ріа-Мелітополь". За даними місцевих жителів, було підірвано один із легкових автомобілів, якими зараз користуються зрадники України.

Зважаючи на все, мішенню партизанів була Олена Шапурова, котра раніше очолювала один із місцевих коледжів. Після приходу росіян вона погодилася з ними співпрацювати та була "підвищена" до директора "департаменту освіти" окупаційних "влад".

Зрадниця України Олена Шапурова

Попередньо після вибуху її червоного Lanos жінка залишилася жива, проте подробиць про її стан поки не повідомляється. Територія навколо навчальної будівлі, поряд з якою стався "бавовна", оточена, окупанти проводять перевірку і не пропускають у цей район вулиці нікого стороннього.

Коледж, поряд з яким пролунав вибух

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про знищення одного з мелітопольських колаборантів. "Начальника ДБР народної міліції" Дениса Стефанкова було вбито внаслідок вибуху його автомобіля.