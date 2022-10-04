Вже є випадок смерті: окупанти тримають тисячі людей на блокпосту під Запоріжжям

Окупанти встановили нові правила для виїзду на підконтрольні Україні території

Кількість українців, які намагаються покинути окуповані території у сторону Запоріжжя, становиться все більшою. Охочих евакуюватися вже тисячі, і всі вони стоять по кілька діб на російських блокпостах. Серед них багато дітей, пенсіонерів.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі Національного марафону на телеканалі "1+1". Як зазначається, один літній чоловік помер у черзі в очікуванні дозволу на виїзд.

"На ворожому блокпості у Василівці черга на виїзд з тимчасово окупованих територій понад 4 тисячі людей. Вчора випустили лише 50 людей. Ввели нове "правило": для проїзду вимагають оформлювати перепустки на місці. Щоб отримати перепустку, авто не може покинути живу чергу. Вимагають оформити російську ліцензію на перевезення пасажирів", — розповів мер.

Через це українська влада рекомендує виїжджати через Крим або Грузію та направлятися до країн Європейського Союзу. Проте, навіть у тих напрмках вже стоять величезні черги.

Крім того, люди, які стояли в цих чергах розповідають про те, що поряд з блокпостами відбуваються бойові дії. В одному з Telegram-каналів розповіли, що прямо над мирними жителями літають ракети.

"Люди просили, щоб їх випускали по старій системі, як було до 1 жовтня, адже всі вони приїхали до того часу, і вони навмисно останні дні випускали мінімум людей. На наші прохання орки не реагують. Крім всього цього, недалеко від цього місця, де стоять машини, відбуваються бойові дії. Над людьми іноді пролітають ракети", — коментує жінка, яка стала очевидицею подій.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, дизайнер і волонтер Тетяна Кумок розповіла, як зараз живуть люди в Мелітополі і які злочини вчиняють російські окупанти.