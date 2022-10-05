росія вдарила по міськраді у Запорізькій області: є загиблі

У Запорізькій області вночі також лунали вибухи

Після нічного ворожого обстрілу міста Запоріжжя "іскандерами" російські окупанти нанесли черговий ракетний удар по місту Гуляйполе у Пологівському районі Запорізької області. Вибух стався в міській раді і внаслідок цього є загиблі і поранені.

Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух у своєму Telegram-каналі. Зазначається, що загиблі люди до останнього були на своїх робочих місцях, нікуди не тікали. Вони захищали та підтримували місто-герой Гуляйполе.

"Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Анатолійович Савицкий, заступник голови місцевої громади та керівник КП "Благоустрійсервіс" Олександр Анатолійович Косаренко. Світла пам’ять. Наші співчуття всім рідним та близьким загиблих", — йдеться в повідомленні голови ОВА.

Крім того, радник керівника Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі повідомляє про одного пораненого. Це, ймовірно, директор КП "Жилсервіс" Руслан Скрипак.

Повідомлення голови ОВА Запоріжжя

Також у мережі показали фото наслідків обстрілу:

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські загарбники випустили ракети по місту Запоріжжя — постраждали об'єкти інфраструктури, а також є поранені місцеві жителі.