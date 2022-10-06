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Росіяни вдарили по Запоріжжю: у місті горять житлові будинки - фото, відео (оновлено)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Ось такі стовпи диму рано-вранці бачили над містом жителі Запоріжжя Новина оновлена 06 жовтня 2022, 06:33
Ось такі стовпи диму рано-вранці бачили над містом жителі Запоріжжя

Окупанти, не соромлячись, атакують мирних жителів різними видами боєприпасів

Раннього ранку четверга, 6 жовтня, став дуже гучним і далеко не добрим для мешканців Запоріжжя. Не встиг регіон відійти від серйозного удару по Гуляйполю напередодні, як російські солдати вирішили обстріляти сам обласний центр. Наразі відомо про серйозні пожежі у житловому секторі, над містом було зафіксовано кілька стовпів диму.

Факт прильоту ворожих снарядів підтвердили одразу двоє місцевих чиновників — голова ОВА Олександр Старух та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Початково повідомлялося про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, але буквально за лічені хвилини дані уточнили — удари "прийшлися" на житлові будинки.

У мережі вже публікують відео зі звуками вибухів, які були дуже гучними та явно спрацювали для більшості запорожців як не найкращий будильник.

Запоріжжя вибухи сьогодні
Дим над Запоріжжям від прильотів
Запоріжжя вибухи сьогодні
Було кілька вибухів

Крім цього, є і фото димових стовпів, які піднімаються над Запоріжжям. Зафіксовано й одну із пожеж у житловому будинку.

Запоріжжя пожежа сьогодні
Пожежа у місті

Поки що інформації щодо кількості постраждалих немає. На місці прильотів працюють рятувальники та представники інших служб. "Телеграф" продовжує стежити за ситуацією.

Запоріжжя вибухи сьогодні
В одному із будинків тепер зіяє діра

UPD. За інформацією секретаря міськради Анатолія Куртєва, у місті було не менше семи прильотів. Деякі будинки перетворилися на руїни, рятувальники дістають з-під них постраждалих.

Запоріжжя вибухи 6.10.2022
Місце прильоту

Нагадаємо, раніше ми розповідали про серйозні наслідки прильотів у Білій Церкві на Київщині. Як відомо, місто було атаковане іранськими безпілотниками.

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#Пожежа #Запоріжжя #Війна #Вибухи