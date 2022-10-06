Росіяни вдарили по Запоріжжю: у місті горять житлові будинки - фото, відео (оновлено)

Окупанти, не соромлячись, атакують мирних жителів різними видами боєприпасів

Раннього ранку четверга, 6 жовтня, став дуже гучним і далеко не добрим для мешканців Запоріжжя. Не встиг регіон відійти від серйозного удару по Гуляйполю напередодні, як російські солдати вирішили обстріляти сам обласний центр. Наразі відомо про серйозні пожежі у житловому секторі, над містом було зафіксовано кілька стовпів диму.

Факт прильоту ворожих снарядів підтвердили одразу двоє місцевих чиновників — голова ОВА Олександр Старух та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Початково повідомлялося про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, але буквально за лічені хвилини дані уточнили — удари "прийшлися" на житлові будинки.

У мережі вже публікують відео зі звуками вибухів, які були дуже гучними та явно спрацювали для більшості запорожців як не найкращий будильник.

Дим над Запоріжжям від прильотів

Було кілька вибухів

Крім цього, є і фото димових стовпів, які піднімаються над Запоріжжям. Зафіксовано й одну із пожеж у житловому будинку.

Пожежа у місті

Поки що інформації щодо кількості постраждалих немає. На місці прильотів працюють рятувальники та представники інших служб. "Телеграф" продовжує стежити за ситуацією.

В одному із будинків тепер зіяє діра

UPD. За інформацією секретаря міськради Анатолія Куртєва, у місті було не менше семи прильотів. Деякі будинки перетворилися на руїни, рятувальники дістають з-під них постраждалих.

Місце прильоту

Нагадаємо, раніше ми розповідали про серйозні наслідки прильотів у Білій Церкві на Київщині. Як відомо, місто було атаковане іранськими безпілотниками.