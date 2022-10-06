Росіяни вдарили по Запоріжжю: у місті горять житлові будинки - фото, відео (оновлено)
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Окупанти, не соромлячись, атакують мирних жителів різними видами боєприпасів
Раннього ранку четверга, 6 жовтня, став дуже гучним і далеко не добрим для мешканців Запоріжжя. Не встиг регіон відійти від серйозного удару по Гуляйполю напередодні, як російські солдати вирішили обстріляти сам обласний центр. Наразі відомо про серйозні пожежі у житловому секторі, над містом було зафіксовано кілька стовпів диму.
Факт прильоту ворожих снарядів підтвердили одразу двоє місцевих чиновників — голова ОВА Олександр Старух та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Початково повідомлялося про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, але буквально за лічені хвилини дані уточнили — удари "прийшлися" на житлові будинки.
У мережі вже публікують відео зі звуками вибухів, які були дуже гучними та явно спрацювали для більшості запорожців як не найкращий будильник.
Крім цього, є і фото димових стовпів, які піднімаються над Запоріжжям. Зафіксовано й одну із пожеж у житловому будинку.
Поки що інформації щодо кількості постраждалих немає. На місці прильотів працюють рятувальники та представники інших служб. "Телеграф" продовжує стежити за ситуацією.
UPD. За інформацією секретаря міськради Анатолія Куртєва, у місті було не менше семи прильотів. Деякі будинки перетворилися на руїни, рятувальники дістають з-під них постраждалих.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про серйозні наслідки прильотів у Білій Церкві на Київщині. Як відомо, місто було атаковане іранськими безпілотниками.