Люди все ще під завалами: з’явилися перші дані про жертв атаки на Запоріжжі

Рятувальники змогли дістати з-під руїн будинку багато людей, але деяким допомогти не вдалося

Російський ракетний удар по Запоріжжі вранці 6 жовтня забрав життя кількох наших співвітчизників. За інформацією голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, загинуло щонайменше дві жінки — одна на місці, друга в машині "швидкої допомоги". Багато людей отримали різні травми, частина з них перебуває у лікарні.

Про це чиновник докладніше розповів в особистому Telegram-каналі. Нагадаємо, що рано-вранці по Запоріжжі росіяни випустили відразу сім крилатих ракет, деякі з них влучили прямо в житлові багатоповерхові будинки.

Наразі розбір завалів продовжується. Під купами уламків досі "поховані" щонайменше п’ятеро людей. При цьому рятувальники вже змогли допомогти дуже багатьом, завдяки їхній оперативності кількість жертв явно менша, ніж могла бути.

Так виглядає одне з місць прильоту у Запоріжжі

Замість частини будинку зяє діра

Є й постраждалі, їхня точна кількість поки не повідомляється. Натомість надходить інформація про поранену дитину — трирічну дівчинку вже відправили до лікарні, за її станом стежать медики.

На місці вибуху працюють рятувальники

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про наслідки атаки росіян на Запорізьку область напередодні. У Гуляйполі окупанти вдарили по будівлі міськради, в результаті загинуло двоє місцевих чиновників.