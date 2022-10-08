ЗАЕС повністю знеструмлена після обстрілу окупантів: подробиці

Пошкоджено останню лінію зв’язку з українською енергосистемою

Не встиг путін видати указ про "присвоєння" Запорізькій атомній електростанції, як окупанти знову здійснили обстріл території об’єкта. У ніч проти 8 жовтня росіяни пошкодили останню лінію зв’язку з українською енергосистемою 750 кВ — Дніпровську. В результаті ЗАЕС була повністю знеструмлена.

Інформацію повідомили у пресслужбі "Енергоатому", передає "Телеграф". Зазначимо, що зараз станція працює виключно на запасних дизель-генераторах, їх увімкнення відбулося в автоматичному режимі.

За наявними даними, потужності та кількості дизеля Запорізької АЕС має вистачити на наступні десять діб. Як станція працюватиме далі, поки що невідомо.

Наразі лінія зв’язку з енергосистемою потребує екстреного ремонту, щоб відновити енергопостачання ядерного об’єкта.

"Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів та пошкодження всіх ліній є нереальними", — наголосили в "Енергоатомі".

Додамо, що відключення Дніпровської лінії зв’язку сталося близько першої години ночі суботи, 8 жовтня.

Нагадаємо, що у вересні на ЗАЕС було відключено останній енергоблок, шостий. Це також сталося після російського обстрілу території станції. Згодом ситуацію вдалося врегулювати, проте, як бачимо, ненадовго.

Тим часом міжнародна місія МАГАТЕ планує повторне прибуття до Енергодару для додаткових досліджень об’єкта.