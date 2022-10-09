Ракетний удар по Запоріжжю: названо кількість загиблих

Росіяни тероризують місто ракетами

Росіяни продовжують обстрілювати Запоріжжя — внаслідок завданого в ніч на дев’яте жовтня удару по місту загинули щонайменше 17 людей (станом на 6:00). Окупанти влучили в багатоповерхівку в одному із спальних районів.

Як повідомив в.о. міського голови Анатолій Куртєв, також серйозно постраждав приватний сектор, зруйновано п’ять будинків, ще близько 40 пошкоджено. Комунальні служби порушили ліквідацію наслідків ракетного удару.

В.о. мера також зазначив, що запорожці можуть допомогти з цим — після десяти ракетних ударів по місту не вистачає рук для розбору завалів.

Постраждали від прильотів багато будинків

Частину будинків пошкоджено, але наймасштабніше руйнування в багатоповерховому будинку, який частково обвалився. Удару було завдано після двох годин ранку.

Внаслідок влучення ракети обрушився під’їзд

На місці прильоту була пожежа

Зазначимо, що міська житлова інфраструктура останніми днями зазнає масованих обстрілів — напередодні в Запоріжжі російський ворог вже зруйнував кілька житлових багатоповерхових будівель, також в одній з атак використовували іранський дрон.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Запорізькій області складна ситуація. Лінією фронту вона розділена практично наполовину. Росіяни окупували південну частину, включаючи Мелітополь та Запорізьку АЕС, де втретє повністю зникла електрика.