"Абсолютне зло": Зеленський відреагував на ракетний обстріл Запоріжжя

Внаслідок удару росіян по місту загинули 12 мирних жителів, а ще десятки отримали поранення

В ніч на неділю, 9 жовтня, російські загарбники випустили більше десятка ракет по житлових кварталах Запоріжжя, внаслідок чого загинули 12 людей та постраждали ще 49. Президент України Володимир Зеленський після удару окупантів заявив, що всі, хто віддавав і виконував цей наказ, будуть відповідати.

Про це глава української держави написав у власному Telegram-каналі, відзначивши підлість таких обстрілів, які ворожа армія здійснює під ранок.

"Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі. Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей. Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", — зазначив президент України.

Крім того, він опублікував наслідки ракетного удару по одній з дев'ятиповерхівок Запоріжжя. Вибухова хвиля знищила цілий під'їзд житлового будинку. Загалом за минулу ніч у Запоріжжі зазнали ушкоджень близько 50 багатоповерхівок.

Варто додати, що крім багатоповерхівок у Запоріжжі ракети прилітали ще й по приватному сектору. За інформацією місцевої влади, ушкоджено близько 20 будинків приватного сектору. Також у місті ушкоджено 4 освітніх заклади. На місцях працюють рятувальні та комунальні служби. Роботи тривають.

Тим часом у поліції Запорізької області уточнили, що ракетного обстрілу зазнав Дніпровський район міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відбувається у Запоріжжі на місці прильотів російських ракет за даними місцевої влади.