Навіщо окупанти знищують Запоріжжя: думка військового експерта

Росіяни сподіваються, що зможуть взяти Запоріжжя, якщо досить сильно "натиснуть" на мирних жителів

Протягом останнього тижня російські окупанти регулярно б’ють ракетами по Запоріжжю та області. Винятком не стала і ніч на 9 жовтня, коли в місті було зруйновано десятки будинків та загинуло багато людей. На думку військового експерта Сергія Грабського, загарбники можуть використати подібну лінію поведінки через бажання просунутися вглиб фронту, відсуваючи українські позиції.

Про це фахівець заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє "Телеграф". Грабський наголосив: росіяни нерідко вдаються до тактики тиску на мирних громадян, змушуючи їх залишати малу батьківщину у пошуках безпечного місця.

За словами експерта, Запоріжжя є вельми специфічним пунктом в українській обороні. Через те, що це місто нарівні з Херсоном та Новою Каховкою дозволяє переправлятися з одного берега на інший, для окупантів може стати життєво важливим захоплення обласного центру.

"Втративши можливість здійснювати активні операції на правому березі Дніпра (йдеться про Херсонський напрям), противник має лише одну можливість якимось чином вплинути на ситуацію і спробувати досягти результатів, переправивши свої війська на правий берег", — наголосив Грабський.

Зруйнований будинок у Запоріжжі через обстріл 9 жовтня

Постраждав і приватний сектор

Також він додав, що раніше подібне жахіття росіяни масово влаштовували мешканцям Миколаєва. Попри тактичну невдачу вони повторюють сценарій. Це робиться з надією на те, що мирне населення може попросити ЗСУ відійти з позицій біля міста. Чому ворог продовжує вірити в таку наївну поведінку українців, незрозуміло.

Варто додати, що внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя загинуло щонайменше 12 людей, а травми отримали 49. Український президент Володимир Зеленський назвав те, що відбувається, абсолютним злом і пообіцяв, що противник обов’язково відповість за свої злочини.

Додамо, що напередодні було обстріляно село у Запорізькій області. Це призвело до загибелі місцевого жителя і травмування ще кількох. Серед постраждалих виявилася і однорічна дівчинка, яка потрапила до лікарні у тяжкому стані.

Також "Телеграф" розповідав, які жахливі наслідки спричинив ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня. Згідно з останніми даними ДСНС України, через російську атаку загинуло не менше 17 осіб, серед яких також є дитина. 12 людей отримали поранення різної тяжкості.