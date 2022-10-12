Запорізька АЕС повністю знеструмлена, окупанти запускати її "не збираються": що відбувається

Загарбники самі перебили лінію енергопостачання, але винні у них, звичайно, українці

У середу, 12 жовтня, російські окупанти вкотре обстріляли територію Запорізької атомної електростанції. Це сталося через лічені години після ремонту ліній енергопостачання ядерного об’єкта, пошкоджених кілька днів тому. Більше того, колаборанти заявили, що запуск ЗАЕС найближчим часом не планується.

Про те, що відбувається, повідомила пресслужба "Енергоатому", передає "Телеграф". Як зазначають українські фахівці, на станції знову автоматично увімкнулися дизельні генератори. Однак запасу палива на багато днів наперед в Енергодарі немає, тому в окуповане місто було відправлено спеціальний гуманітарний вантаж, який спрямований на підтримку стабільної роботи об’єкту.

Втім, росіян не зупиняє наявна небезпека — станом на 10:00 колону автомобілів "Енергоатому" не пропустили на територію ЗАЕС.

"Російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язані з роботою атомних станцій, є такими ж проявами ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, і призводять до таких же наслідків та загроз радіаційної аварії", — зазначили в пресслужбі компанії.

Варто додати, що реальність інциденту підтвердив і голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, котрий послався на інформацію від своїх колег, які перебувають на станції. Він підкреслив, що відключення електроживлення від Дніпровської лінії постачання сталося вже вдруге за п’ять днів. В іншому ж, як і зазвичай, він висловив "глибоке занепокоєння" через інцидент.

Запорізькі колаборанти вже заявили, що відключення ЗАЕС сталося через те, що Україна нібито припинила подачу електрики на ядерний об’єкт. Такою промовою вже виділився гауляйтер Енергодара олександр волга. А головний колаборант окупованої частини Запорізької області євген балицький встиг запевнити, що найближчим часом запускати станцію "не планують".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з яких причин росія використовує Запорізьку АЕС як щит і засіб шантажу на Україну та Захід одночасно.