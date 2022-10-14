Глава МАГАТЕ повідомив про підсумки поїздки до України - є новини щодо Запорізької АЕС

У МАГАТЕ потребують негайних дій

Ситуація навколо Запорізької атомної електростанції потребує якнайшвидшого вирішення. Ядерний об'єкт постійно знаходиться в небезпеці через обстріли російських окупантів, і його пошкодження врешті-решт може призвести до катастрофи. На щастя, міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в переговорах щодо безпеки ЗАЕС нарешті досягло певного прогресу.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на своїй сторінці в Twitter. За його словами, на результати діалогу позитивно вплинуло, зокрема, його відвідування України.

"Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС — ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту", — повідомив він.

Повідомлення Гроссі

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Рафаель Гроссі висловив чітку позицію щодо статусу Запорізької АЕС. Він вважає ядерний об'єкт українським.

Напередодні президент російської федерації володимир путін підписав указ, згідно з яким він "привласнює" електростанцію. Він хоче поставити на АЕС наглядачів.