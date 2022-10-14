Глава МАГАТЕ повідомив про підсумки поїздки до України - є новини щодо Запорізької АЕС
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У МАГАТЕ потребують негайних дій
Ситуація навколо Запорізької атомної електростанції потребує якнайшвидшого вирішення. Ядерний об'єкт постійно знаходиться в небезпеці через обстріли російських окупантів, і його пошкодження врешті-решт може призвести до катастрофи. На щастя, міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в переговорах щодо безпеки ЗАЕС нарешті досягло певного прогресу.
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на своїй сторінці в Twitter. За його словами, на результати діалогу позитивно вплинуло, зокрема, його відвідування України.
"Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС — ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту", — повідомив він.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, Рафаель Гроссі висловив чітку позицію щодо статусу Запорізької АЕС. Він вважає ядерний об'єкт українським.
Напередодні президент російської федерації володимир путін підписав указ, згідно з яким він "привласнює" електростанцію. Він хоче поставити на АЕС наглядачів.