росія проти освіти: у Запорізькій області знищили одразу дві школи (фото наслідків)
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Прильоти зафіксовані не лише по школах, а й у парк
Російські військові при атаках по Україні ціляться не лише в об’єкти критичної інфраструктури, такі як ТЕС, а й у заклади освіти. За офіційними даними в Україні через дії окупантів зруйновано майже 150 шкіл та близько 900 пошкоджено. До них додалися ще дві у Запорізькій області — окупанти в ніч на 16 жовтня прицільно обстріляли заклади освіти.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Обидві знищені школи перебували у Пологівському районі Запорізької області.
Дві ракети потрапили до школи у селі Воздвижівка — внаслідок атаки школу знищено майже повністю. Третя ракета по селу впала у парку, через вибухи постраждали й приватні будинки довкола.
Зруйнована ракетними ударами та школа у селі Добропілля. Старух зазначає, що внаслідок ударів постраждалих немає.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія б’є по Запоріжжю та області ракетами кілька разів на день, також атакує і дронами-камікадзе. Під удар потрапляють інфраструктурні об’єкти. Такі атаки не спроба наступу, а залякування, вважають військові.