росія проти освіти: у Запорізькій області знищили одразу дві школи (фото наслідків)

Прильоти зафіксовані не лише по школах, а й у парк

Російські військові при атаках по Україні ціляться не лише в об’єкти критичної інфраструктури, такі як ТЕС, а й у заклади освіти. За офіційними даними в Україні через дії окупантів зруйновано майже 150 шкіл та близько 900 пошкоджено. До них додалися ще дві у Запорізькій області — окупанти в ніч на 16 жовтня прицільно обстріляли заклади освіти.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Обидві знищені школи перебували у Пологівському районі Запорізької області.

Дві ракети потрапили до школи у селі Воздвижівка — внаслідок атаки школу знищено майже повністю. Третя ракета по селу впала у парку, через вибухи постраждали й приватні будинки довкола.

Окупанти цілилися по школі

Зруйнована ракетними ударами та школа у селі Добропілля. Старух зазначає, що внаслідок ударів постраждалих немає.

Будівля школи зруйнована

Яма від "прильоту" ракети

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія б’є по Запоріжжю та області ракетами кілька разів на день, також атакує і дронами-камікадзе. Під удар потрапляють інфраструктурні об’єкти. Такі атаки не спроба наступу, а залякування, вважають військові.