Окупанти викрали співробітників Запорізької АЕС: що відомо

Персонал станції регулярно страждав від допитів та знущань з боку росіян

Російські загарбники знову порушують будь-які правила ведення війни, займаючись викраденням мирних українців — цього разу знову в окупованому Енергодарі. Не встигло суспільство заспокоїтись через викрадення директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, вони без попередження забрали ще двох співробітників станції. Мова про голову служби інформтехнологій ЗАЕС Олега Костюкова та заступника гендиректора Олега Ошека.

Про черговий військовий злочин окупантів повідомили у пресслужбі "Енергоатому" 18 жовтня, передає "Телеграф". Викрадення сталося днем раніше. Обох чоловіків було затримано російськими солдатами, після чого вивезено в невідомому напрямку.

Ні Костюков, ні Ошека не виходили на зв’язок після того, як їх викрали. Ні про їхній стан, ні про ймовірне місце перебування невідомо нічого.

"Звертаємось до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросії та всього світового суспільства докласти всіх зусиль і задіяти всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів", — зазначили в "Енергоатомі".

Також у компанії сподіваються, що бранці росіян зможуть після звільнення повернутися до виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, що Ігоря Мурашова, який очолює ЗАЕС, окупанти повернули додому після кількох днів полону. На його неправомірне затримання досить різко відреагував глава МАГАТЕ, закликавши росіян дотримуватися безпеки на ядерному об’єкті, забезпечуючи нормальну можливість співробітників виконувати свої обов’язки.