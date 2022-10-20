Збираються тікати? В Енергодарі помітили підозрілу активність окупантів (фото)

Найбільше росіян цікавить побутова техніка

В окупованому Енергодарі Запорізької області, який обстрілюється загарбниками незважаючи на близькість атомної станції, ворожі солдати почали активнішати більше, ніж звичайно. Більшість їхніх дій спрямовані на вилучення та вивезення різного цінного майна — насамперед побутової техніки. Цілком ймовірно, що таким чином окупанти готуються до майбутнього відступу з міста.

Фотографією та даними, що підтверджують подібну теорію, поділилися у місцевому Telegram-каналі "Енергодар". Очевидці повідомляють, що награбовані речі вивозять із приватних будинків, місцевих готелів та інших попередніх місць розташування підрозділіва ворожої армії у місті.

Найбільшу активність окупанти виявили у середу, 19 жовтня, а також у ніч на четвер. Майно вивозилося машинами, зокрема вантажними.

Одним із чергових військових злочинів росіян стало пограбування готелю "Скіфський". Звідти масово виносились телевізори, меблі, холодильники та інші речі.

Росіяни вивозять машини вантажівками, а часом навіть автобусами

"Така собі евакуація з пограбуванням або фактично дозволена черговим указом путіна мародерства під прикриттям введеного ним "воєнного стану" на тимчасово окупованих росією українських територіях", — зазначили автори публікації.

Також вони підкреслили, що, зважаючи на все, панічні настрої, які захопили російських солдатів на Херсонщині та в інших пунктах Запорізької області, нарешті торкнулися і загарбників Енергодару.

Нагадаємо, напередодні путін заявив про те, що на території ОРДЛО, а також Херсонської та Запорізької областей вводиться "військовий стан" з боку рф. Це дуже смішно з огляду на той факт, що ВС у цих регіонах діє з 24 лютого згідно з українським законодавством.

Крім цього, дісталося і деяким безпосередньо російським регіонам — через географічну близькість до України в них запроваджено особливий режим.