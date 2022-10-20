Збираються тікати? В Енергодарі помітили підозрілу активність окупантів (фото)
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Найбільше росіян цікавить побутова техніка
В окупованому Енергодарі Запорізької області, який обстрілюється загарбниками незважаючи на близькість атомної станції, ворожі солдати почали активнішати більше, ніж звичайно. Більшість їхніх дій спрямовані на вилучення та вивезення різного цінного майна — насамперед побутової техніки. Цілком ймовірно, що таким чином окупанти готуються до майбутнього відступу з міста.
Фотографією та даними, що підтверджують подібну теорію, поділилися у місцевому Telegram-каналі "Енергодар". Очевидці повідомляють, що награбовані речі вивозять із приватних будинків, місцевих готелів та інших попередніх місць розташування підрозділіва ворожої армії у місті.
Найбільшу активність окупанти виявили у середу, 19 жовтня, а також у ніч на четвер. Майно вивозилося машинами, зокрема вантажними.
Одним із чергових військових злочинів росіян стало пограбування готелю "Скіфський". Звідти масово виносились телевізори, меблі, холодильники та інші речі.
"Така собі евакуація з пограбуванням або фактично дозволена черговим указом путіна мародерства під прикриттям введеного ним "воєнного стану" на тимчасово окупованих росією українських територіях", — зазначили автори публікації.
Також вони підкреслили, що, зважаючи на все, панічні настрої, які захопили російських солдатів на Херсонщині та в інших пунктах Запорізької області, нарешті торкнулися і загарбників Енергодару.
Нагадаємо, напередодні путін заявив про те, що на території ОРДЛО, а також Херсонської та Запорізької областей вводиться "військовий стан" з боку рф. Це дуже смішно з огляду на той факт, що ВС у цих регіонах діє з 24 лютого згідно з українським законодавством.
Крім цього, дісталося і деяким безпосередньо російським регіонам — через географічну близькість до України в них запроваджено особливий режим.