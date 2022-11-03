ЗАЕС повністю знеструмлена: росіяни знову обстріляли Енергодар

Російські загарбники, як і раніше, не розуміють, яку небезпеку становлять їхні дії

У ніч з 2 на 3 листопада російські окупанти в черговий раз обстріляли Енергодар, зачепивши навіть територію Запорізької АЕС, ситуація на якій і без того досить небезпечна. Близько одинадцятої години вечора енергетичний об’єкт був повністю знеструмлений. Наразі роботу станцію забезпечують дев’ять дизельних генераторів, кілька енергоблоків намагаються перевести у холодний стан”.

Інформацію повідомляє пресслужба "Енергоатому", передає "Телеграф". Зазначимо, що спочатку на знеструмлення ЗАЕС "відреагували" одразу двадцять дизель-генераторів. За кілька годин роботу станції вдалося оптимізувати, незважаючи на пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв’язку з українською енергосистемою.

У гарячому стані в момент знеструмлення перебували п’ятий та шостий енергоблоки, зараз їх охолоджують. Цю роботу також забезпечують генератори. Запасів дизеля на станції попередньо вистачить на 15 діб.

"Через окупацію станції та втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримки ЗАЕС у безпечному режимі значно обмежені", — зазначили в "Енергоатомі".

Також фахівці закликали міжнародне суспільство всіляко тиснути на Кремль через необхідність демілітаризувати зону навколо станції, а також виведення з Енергодару всіх російських солдатів.

Нагадаємо, раніше росіяни обстрілювали житлові та промислові масиви Енергодару, абсолютно не переживаючи через близькість Запорізької АЕС.

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