Внаслідок вдалого "полювання" ЗСУ могло загинути кілька сотень російських загарбників

Досить "спекотною" стала ніч для росіян у тимчасово окупованому Мелітополі, де ЗСУ вдалося накрити місцеву базу відпочинку, яка стала улюбленим місцем ворожих солдатів. Більшість дерев’яних будиночків розлетілися на окремі колоди, а від розкішного ресторану залишилося лише згарище з купою цегли.

Наслідки прицільного удару українських військовослужбовців показали росЗМІ. Зазначимо, що пропагандисти звинувачують наших захисників в ударах по "мирній інфраструктурі", замовчуючи, що база була місцем розміщення російських військовослужбовців.

Варто зазначити, що у мережі наголошує: у постраждалому "Привалі мисливця" планував святкувати свій день народження головний гауляйтер Запорізької області євген балицький. Проте колаборанту пощастило — з певних причин він поїхав до Криму. В іншому випадку він міг би опинитися серед кількох сотень загиблих окупантів, які явно оцінили точність ударів ЗСУ.

На жаль, інфраструктура бази серйозно постраждала — від усіх споруд фактично залишилися лише уламки та каміння. Також на території є великі вирви від снарядів.

База "Привал мисливця" у Мелітополі на карті

Як ми вже писали, вціліти після прильотів та масштабної пожежі вдалося лише маленькому песику.

Трохи згодом "бавовна" прийшла в гості і до мешканців багатьох населених пунктів Криму. Серед об’єктів, що постраждали, є і військові казарми.