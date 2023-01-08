Було гучно: в Мелітополі підірвали базу російських окупантів (фото та відео)

Чергове невдале "куріння" росіян обернулося детонацією ворожих боєприпасів

У Мелітополі, який росіяни максимально намагаються навернути до "руского міра", в ніч проти 8 січня пролунала серія сильних вибухів. Як виявилося згодом, потужна "бавовна" завітала до окупантів на одну із їхніх військових баз. Цього разу — на захоплений ними завод "Гідромаш", де росіяни розмістили черговий склад боєприпасів.

Деталями поділився у власному Telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, невдале "куріння" окупантів призвело до вельми довгої детонації у розташуванні їхніх сил.

Дим, який підіймався з району "Гідромашу", було видно за багато кілометрів із різних районів міста навіть у нічний час. Проте певне задимлення спостерігалося навіть уранці.

Завод "Гідромаш" у Мелітополі на карті

Задимлення вельми потужне

"Гуркіт кривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків", — підкреслив чиновник.

Догорала російська база ще навіть вранці

Конкретику про кількість знищених ворогів, а також російського озброєння мають пізніше повідомити представники ЗСУ. Окупанти поки замовчують ситуацію, однак місцеві жителі стверджують, що після багатогодинної детонації у місті помічено вельми активне переміщення техніки армії рф.

Нагадаємо, що напередодні Нового року російських окупантів у Мелітополі "привітали" за допомогою підриву автомобіля. "Телеграф" розповідав, хто знаходився у пошкодженій машині та в якому він стані.

Також ми писали про те, що мелітопольці все активніше пручаються загарбникам. Так, наприклад, нещодавно встановлений пам'ятник Леніну був облитий "кров'ю".