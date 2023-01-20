Жорстокість не має меж: росія побила рекорд обстрілів Запорізької області

Окупанти продовжують цілитися в житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, воюючи з мирним населенням

Російські загарбники, які активізувалися на Запорізькому напрямку фронту, не припиняють регулярних обстрілів із мінометів та артилерії. Минула доба стала однією із "найгарячіших" для регіону, адже ворог встановив новий "рекорд" — по 21 населеному пункту було завдано 224 удари. Руйнувань зазнало чимало будинків та іншої цивільної інфраструктури.

Таку інформацію повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старуха. За словами чиновника, те, як росіяни поводяться на територію регіону, нагадує справжнє варварство, адже вони не розбираються, в якому саме напрямку найчастіше відкривають вогонь.

Як уже згадувалося, 19 січня від російських атак постраждав 21 населений пункт області. Старух підкреслив, що руйнування зафіксовані щонайменше на 34 цивільних об'єктах.

Підтверджує інформацію і Генштаб ЗСУ. Під ворожим вогнем опинилися, як мінімум, Гуляйполе, Білогір'я, Кам'янське, Малі Щербаки, Ольгівська, Чарівне, Малинівка та Оріхів.

Обстріли ведуться вздовж усієї лінії розмежування

Днем раніше в Запорізькій області теж не вщухав мінометний та артилерійський вогонь — було зафіксовано понад 150 обстрілів, під які потрапили 17 міст і сіл. Ракетою С-300 також була атакована Матвіївська ОТГ, однак попри заяви росіян жодних важливих об'єктів знищено не було. Снаряд, який впав у полі, здетонував із такою силою, що вибух чули навіть жителі Запоріжжя. Постраждала будівля місцевого освітнього закладу та інші об'єкти поруч. На щастя, обійшлося без жертв.

Що відбувається на інших напрямках фронту, можна дізнатися зі свіжої аналітики Інституту бойових дій. Як і завжди, інформація підкріплена актуальними картами боїв в Україні.

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