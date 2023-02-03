Прибрали "неугодного"? В Енергодарі зранку підірвали авто, є загиблий (відео)

Окупанти вже називають подію "терактом", хоча, швидше за все, і стали його ініціаторами

В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, де росіяни максимально борються із усім українським, близько сьомої ранку 3 лютого прогримів вибух. Інцидент стався в одному із дворів багатоповерхового будинку в житловому кварталі. Вибухівка була закладена під автомобілем, внаслідок чого той злетів у повітря і почалася пожежа. За попередніми даними, одна людина загинула.

Інформацію про вибух повідомили у Telegram-каналі "Непосредственно Gachi", чий автор позиціонує себе як соратник очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка. Також не промовчав і колаборант володимир рогов, назвавши інцидент "терактом".

Відомо, що вибух стався у п'ятому мікрорайоні Енергодара. Автомобіль, який вибухнув, одразу загорівся. Досить скоро місце трагедії огородили, із наслідками інциденту наразі розбираються місцеві рятувальники, також присутні російські "поліцаї". У будинках поруч розбиті вікна, також через вибух знищена ще одна машина, припаркована поруч.

Енергодар на карті

На місці вибуху працюють рятувальні служби

Як пише Gachi, попри наявність різних версій, жодних прильотів не було. У чорній автівці Geely Emgrand EC7 спрацювала встановлена вибухівка — найімовірніше, звичайна С4.

Так виглядає заряд С-4. Фото ілюстративне

"Судячи з усього, машина належала колишньому українському "мусорьонку", який став колаборантом. Інформація потребує підтвердження. Швидше за все, таким чином "прибрали" собі неугодного, ну або він занадто багато "знав", — зазначили у Telegram-каналі.

Так виглядало місце вибуху, допоки машина все ще горіла

Ліквідація наслідків вибуху в Енергодарі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у січні в окупованому Бердянську був ліквідований місцевий колаборант Олексій Кічигін. Він загинув під час обстрілу міста.

Також ми писали про ще один вибух автомобіля, тільки на Херсонщині. В результаті інциденту на одного із російських перебіжчиків стало менше.