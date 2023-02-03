Прибрали "неугодного"? В Енергодарі зранку підірвали авто, є загиблий (відео)
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Окупанти вже називають подію "терактом", хоча, швидше за все, і стали його ініціаторами
В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, де росіяни максимально борються із усім українським, близько сьомої ранку 3 лютого прогримів вибух. Інцидент стався в одному із дворів багатоповерхового будинку в житловому кварталі. Вибухівка була закладена під автомобілем, внаслідок чого той злетів у повітря і почалася пожежа. За попередніми даними, одна людина загинула.
Інформацію про вибух повідомили у Telegram-каналі "Непосредственно Gachi", чий автор позиціонує себе як соратник очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка. Також не промовчав і колаборант володимир рогов, назвавши інцидент "терактом".
Відомо, що вибух стався у п'ятому мікрорайоні Енергодара. Автомобіль, який вибухнув, одразу загорівся. Досить скоро місце трагедії огородили, із наслідками інциденту наразі розбираються місцеві рятувальники, також присутні російські "поліцаї". У будинках поруч розбиті вікна, також через вибух знищена ще одна машина, припаркована поруч.
Як пише Gachi, попри наявність різних версій, жодних прильотів не було. У чорній автівці Geely Emgrand EC7 спрацювала встановлена вибухівка — найімовірніше, звичайна С4.
"Судячи з усього, машина належала колишньому українському "мусорьонку", який став колаборантом. Інформація потребує підтвердження. Швидше за все, таким чином "прибрали" собі неугодного, ну або він занадто багато "знав", — зазначили у Telegram-каналі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у січні в окупованому Бердянську був ліквідований місцевий колаборант Олексій Кічигін. Він загинув під час обстрілу міста.
Також ми писали про ще один вибух автомобіля, тільки на Херсонщині. В результаті інциденту на одного із російських перебіжчиків стало менше.