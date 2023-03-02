Окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі: що відомо (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Країна-агресор знову обстрілює мирні міста
У ніч проти 2 березня росіяни знову обстріляли територію України. Зокрема вибухи було чути у Запоріжжі.
Як поінформував секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, одна з ракет впала на житловий будинок, внаслідок чого він отримав помітні ушкодження.
"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок", — повідомив він.
Іншої інформації він не надав, однак у місцевих telegram-каналах почали з’являтися фото та відео з місця влучення. Там також припустили, що це була ракета з комплексу С-300, які росіяни неодноразово застосовували для ударів по мирних містах.
Наразі інформації про жертв та постраждалих немає, проте, як видно на знімках з місця події, ракета частково знищила верхні поверхи будівлі.
Як повідомлялося раніше, окупаційні війська ввечері 1 березня здійснили ракетний удар по території України, через що в Кременчуці (Полтавська область) постраждала цивільна та критична інфраструктура.