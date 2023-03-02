Нічний удар по Запоріжжю: стала відома точна кількість жертв (фото і відео)

За попередніми даними, ворог використовував модифіковані ракети С-300

Ніч із 1 на 2 березня була неспокійною для жителів багатьох регіонів через повітряні тривоги. Однак Запоріжжю дісталося найбільше, адже в місті російські ракети влучили у житлову п'ятиповерхівку. За офіційними даними рятувальників, загибла одна людина, однак є інформація і про те, що кількість жертв може бути більшою.

Детальніше про це пише "Телеграф", спираючись на слова представників ДСНС України та секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Слід зазначити, що окремі руйнування торкнулися одного під'їзду будинку із п'ятого по перший поверх. Однак три найвищі отримали максимальні пошкодження.

Загалом рятувальникам за кілька годин вдалося евакуювати 20 осіб, ще вісім було врятовано із-під завалів та госпіталізовані до лікарень. Крім цього повідомляється про деблокаду одного тіла — на жаль, від отриманих травм місцевий житель загинув на місці. За окремими даними, кількість жертв може збільшитися до двох.

Загальний план зруйнованого будинку вражає

Кілька поверхів знесені вщент

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вже майже під ранок рятувальники змогли врятувати ще одну жінку, яка проживала на другому поверсі. Її врятувало те, що під час тривоги та обстрілу вона сховалася в коридорі — отже, правило двох стін вкотре допомогло.

Жінку вдалося деблокувати після кількох годин після обстрілу. Фото: 061.юа

Конструкція була зруйнована дуже серйозно

Зазначимо, що розбір завалів продовжується, на місці облаштований спеціальний пункт для надання першої медичної допомоги. Евакуйованих людей найперше прихистили у спеціальному комунальному транспорті, здійснюється також і транспортування людей у безпечні місця. Всього на місці працює близько 90 рятувальників, серед яких троє психологів. Задіяно 24 одиниці спецтехніки.

Машинам теж дісталося

Мешканців одразу знайшли, куди прилаштувати

Для постраждалих працює спеціальний пункт допомоги

Раніше "Телеграф" розповідав про вечірній удар по Кременчуку Полтавської області. Вибух у місті пролунав під час оголошення повітряної тривоги у північно-східних регіонах.

Слід зазначити, що військові очікують зі дня на день імовірний повтор масованого ракетного удару по мирних містах України. Спікерка Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк окреслила можливі строки.