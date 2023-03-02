Рус

Нічний удар по Запоріжжю: стала відома точна кількість жертв (фото і відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1650
Трьох верхніх поверхів багатоповерхівки у Запоріжжі більше не існує Новина оновлена 02 березня 2023, 06:06
Трьох верхніх поверхів багатоповерхівки у Запоріжжі більше не існує. Фото Колаж "Телеграфу"

За попередніми даними, ворог використовував модифіковані ракети С-300

Ніч із 1 на 2 березня була неспокійною для жителів багатьох регіонів через повітряні тривоги. Однак Запоріжжю дісталося найбільше, адже в місті російські ракети влучили у житлову п'ятиповерхівку. За офіційними даними рятувальників, загибла одна людина, однак є інформація і про те, що кількість жертв може бути більшою.

Детальніше про це пише "Телеграф", спираючись на слова представників ДСНС України та секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Слід зазначити, що окремі руйнування торкнулися одного під'їзду будинку із п'ятого по перший поверх. Однак три найвищі отримали максимальні пошкодження.

Загалом рятувальникам за кілька годин вдалося евакуювати 20 осіб, ще вісім було врятовано із-під завалів та госпіталізовані до лікарень. Крім цього повідомляється про деблокаду одного тіла — на жаль, від отриманих травм місцевий житель загинув на місці. За окремими даними, кількість жертв може збільшитися до двох.

Запоріжжя, обстріл, наслідки
Загальний план зруйнованого будинку вражає
Запоріжжя вибухи вночі
Кілька поверхів знесені вщент

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вже майже під ранок рятувальники змогли врятувати ще одну жінку, яка проживала на другому поверсі. Її врятувало те, що під час тривоги та обстрілу вона сховалася в коридорі — отже, правило двох стін вкотре допомогло.

Запоріжжя вибухи вночі
Жінку вдалося деблокувати після кількох годин після обстрілу. Фото: 061.юа
Запоріжжя вибухи вночі
Конструкція була зруйнована дуже серйозно

Зазначимо, що розбір завалів продовжується, на місці облаштований спеціальний пункт для надання першої медичної допомоги. Евакуйованих людей найперше прихистили у спеціальному комунальному транспорті, здійснюється також і транспортування людей у безпечні місця. Всього на місці працює близько 90 рятувальників, серед яких троє психологів. Задіяно 24 одиниці спецтехніки.

Запоріжжя вибухи вночі
Машинам теж дісталося
Запоріжжя вибухи вночі
Мешканців одразу знайшли, куди прилаштувати
Запоріжжя вибухи вночі
Для постраждалих працює спеціальний пункт допомоги

Раніше "Телеграф" розповідав про вечірній удар по Кременчуку Полтавської області. Вибух у місті пролунав під час оголошення повітряної тривоги у північно-східних регіонах.

Слід зазначити, що військові очікують зі дня на день імовірний повтор масованого ракетного удару по мирних містах України. Спікерка Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк окреслила можливі строки.

Теги:
#Вибух #Обстріл #Запоріжжя #Жертви #Загиблий