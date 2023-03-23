"Людей просто порозкидало": що зараз відбувається на місці прильоту по будинку в Запоріжжі (репортаж)

Загиблих могло бути набагато більше

Запоріжжя потроху відходить від шоку після ракетного удару по багатоповерхівці в середу, 22 березня, в результаті якого загинула одна людина, а ще десятки постраждали.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій і показав на фото та відео, що там відбувається на наступний день.

За оновленою інформацією на ранок четверга, 23 березня, від голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, російські військові вдарили по Запоріжжю ракетами "Торнадо-С", внаслідок чого зачепило житлові будинки поряд із торговим центром, 48-річний чоловік загинув, ще 33 особи постраждали. Раніше повідомлялося, що троє людей у критичному стані, ще 19 у стані середньої тяжкості.

Ось як виглядає місце прильоту з висоти

З дрону краще видно масштаби пошкоджень

Серйозні пошкодження зафіксували у двох багатоповерхівках, там постраждали 34 квартири, при цьому від вибухової хвилі вибило вікна та балкони ще у 12 будинках. Усього пошкодження різного ступеня отримали понад 300 квартир.

Замість військових об’єктів поряд – дитячий майданчик

Десятки квартир практично знищені

Як розповідають місцеві жителі нашому кореспондентові, від удару людей просто розкидало у різні боки.

Деякі самотужки вже приводять квартири в порядок

Символічно – прапор України вцілів після ракетного удару

Місцями крізь будинок просвічує сонце

Зачепило й автомобілі:

З самого ранку на місці прильоту працюють фахівці та комунальники, збирають та вивозять будівельне сміття, демонтують конструкції найбільш постраждалих будинків, закривають вибиті вікна.

Будівельного сміття на місці прильоту дуже багато:

Також на місці присутні соцпрацівники, які реєструють мешканців постраждалих будинків та видають гуманітарну допомогу — продукти, засоби гігієни, ковдри.

Місцевим мешканцям допомагають усіма силами

Нагадаємо, напередодні не тільки Запоріжжя постраждало від російської агресії, — дрони завдали удару і по Ржищеву в Київській області, через що загинуло дев’ятеро людей.