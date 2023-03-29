У Мелітополі прозвучали кілька вибухів: куди влучили (фото, відео)
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Ворог заявив про активність засобів ППО
Другий день поспіль ранок в Мелітополі — окупованому місті в Запорізькій області починається із вибуху. 29 березня детонації почули о 5:30 ранку.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали та підтверджує мер міста Іван Федоров. Повідомляється, що вибухи також чули в селі Веселому, що неподалік Мелітополя.
Вибухи чули одразу в кількох місцях в місті. В районі поблизу аеродрому зі світанком стало видно дим. За попередніми даними влучання було в локомотивне депо. Окупанти заявили про обстріл з боку ЗСУ.
Місцеві мешканці фіксують перебої з постачанням електроенергії в районі Нового Мелітополя, місцевої залізниці, сіл Семенівка, Тамбівка та інш. Російські пропагандисти заявили, що місто знеструмлене повністю, а постраждалих у вибуху немає.
Зазначимо, минулий вибух напередодні прозвучав в будівлі, де мешкали окупанти. Повідомляється про чотирьох постраждалих, хоча окупаційна влада не підтверджує, що там були російські солдати.
Раніше "Телеграф" повідомляв про ліквідацію одного з важливих окупантів в Маріуполі. Його підірвали у машині. Зазначимо, саме південний напрямок, включаючи Мелітополь, один з тих, де росіяни чекають контрнаступу ЗСУ.