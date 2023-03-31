В Запоріжжі двічі за ніч було чутно вибухи: що відомо

Вибухи чули в різних частинах міста

У ніч проти 31 березня у Запоріжжі кілька разів лунали вибухи. Перший сигнал повітряної тривоги прозвучав близько 11 вечора, а вибухи — після опівночі. Вдруге ворог атакував мирних жителів вже ближче до о пів на шостої ранку. Перед цим росіяни обстріляли снарядами С-300 кілька районів Харкова.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької ОВА та місцевих Telegram-каналах. Очевидців закликали не розповсюджувати відео та фото з місця подій, аби не допомагати ворогу коригувати вогонь.

Місця ймовірних прильотів поки не розголошуються. Однак у мережі вже почали поширювати, що атака могла бути здійснена за допомогою реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С". Нагадаємо, що росіяни користуються тією версією озброєння, для якої необхідні 300-міліметрові снаряди.

"Атака продовжується. Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні та реагуйте на сигнали про небезпеку", — попередили в ОВА.

Деякі із місцевих жителів поділилися відео, на якому чутно звуки вибухів, котрі вранці сколихнули місто. Про постраждалих чи загиблих поки не повідомлялося.

Нагадаємо, що в березні Запоріжжя знаходиться під особливо пильною "увагою" ворога. 22 березня росіяни вдарили по місту кількома ракетами, одна із них влучила у житлову багатоповерхівку.

Кореспондент "Телеграфу" побував на місці подій і показав, як саме виглядає місце прильоту після розбору завалів.