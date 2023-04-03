Окупанти у Мелітополі бояться за свої шкури: як ворог влаштовує провокації

Окупанти розміщують засоби ППО серед багатоквартирних будинків

Російські загарбники в Мелітополі влаштовують провокації. Напередодні під час вибухів у локомотивному депо, вони пускали в хід засоби ППО.

Як зазначає мер міста Іван Федоров, розміщені такі засоби посеред житлових кварталів. Уламки від ракети ППО росіян попали в багатоквартирний будинок.

Шестеро людей потрапили в лікарню. Двоє із них — в тяжкому стані. Федоров закликає жителів Мелітополя виїжджати при першій же можливості, зазначаючи, що в окупантів наростає паніка, а відповідно знижується лояльність до місцевих жителів.

Одиночний вибух пролунав в Мелітополі і зранку 3 квітня. Вибух пролунав на вулиці Богдана Хмельницького, в повітря злетіло авто. Попередньо один постраждалий.

Вибухи в захопленому росіянами локомотивному депо 2 квітня пролунали вже вдруге за останній тиждень. Росіяни так і не дійшли остаточної думки — чи збили вони щось, чи ні та у якій кількості, адже окрім депо постраждав також неназваний цех та житловий будинок. 29 березня в тому ж районі також вибухало, після чого в місті зникло електропостачання. Тоді окупанти заявили про активність засобів ППО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Мелітополі вибухи чули і 27 березня. Тоді повідомлялося про влучення в місце проживання окупантів.