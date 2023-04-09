Серед загиблих дитина: росіяни вночі вдарили по Запоріжжю (фото, відео)

Окупанти вдарили вночі

Російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя — загинули двоє людей. Серед них — дівчинка 2012 року народження. Через обстріл в приватному секторі зруйнований один будинок, він загорівся.

Про це повідомляє в.о. мера міста Анатолій Куртєв. На 8 ранку на місці виявлені двоє загиблих — 50-річний батько та його 11-річна донька. Дівчинка пережила обстріл, проте померла в машині швидкої.

Одну жінку дістали з-під завалів живою, повідомляють в ДСНС. Це матір — її доправили до лікарні. Неушкодженою лишились старша донька — вона була в гостях. Кадри порятунку жінки, чий дім зруйнувала ворожа ракета публікують рятувальники.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Від обстрілу вибуховою хвилею частково пошкоджені сусідні будинки і вікна у поряд розташованих будівлях. Також на місці надали допомогу ще одній жінці. Через розбір завалів вулицю відключили від електропостачання та газу — працюють два автобуси для зігріву.

Від будинку лишилися уламки цегли

Раніше "Телеграф" показував наслідки обстрілу на Сумщині — ціллю атаки росіян став молоковоз, водій та експедитор загинули. Ситуація в прифронтових зонах складна, з деяких особливо небезпечних місць люди відмовляються евакуюватися навіть з дітьми, зокрема з Авдіївки.