Окупантів більше, аніж цивільних: що відомо про ситуацію в Мелітополі

Місто фактично перетворили на військовий та логістичний хаб для загарбників

Тимчасово окупований Мелітополь, де останнім часом почастішала "бавовна" поблизу російських баз, наразі є одним із головних осередків перебування окупантів на півдні України. За словами мера Івана Федорова, у населеному пункті наразі лишається близько 60-70 тисяч мирних жителів, однак кількість російських загарбників там все одно більша.

Про це чиновник заявив у ефірі телемарафону, коментуючи нинішню ситуацію в місті. Федоров називає Мелітополь зараз "великою військовою базою" окупантів. Також ворог використовує місто в якості логістичного хабу, аби переганяти техніку та зброю на різні ділянки фронту.

"Люди кажуть, що військових росіян більше, ніж цивільних. Ворог обрав Мелітополь як свій логістичний центр, і тому там багато військових", — підкреслив мер Мелітополя.

Мелітополь на карті

Також у місті, за словами Федорова, досить багато росіян, котрі займаються не безпосередньою участю у боях на фронті, а придушенням проукраїнського опору. Зокрема, для цього використовують тиск на працююче населення: проводять чергову хвилю військового обліку на місцевих підприємствах, створюючи так звані "військові столи". За допомогою цих формувань росіяни сподіваються мобілізувати жителів Мелітополя, аби кинути на фронт у якості "живого щита". Також у місті не зупиняється процес примусової паспортизації.

Однак слід зазначити, що українці не здаються і продовжують партизанську роботу. Так, кілька тижнів тому у Мелітополі пролунали гучні вибухи, котрі були пов'язані із виведенням з ладу частини залізничних колій. Це добряче вплинуло на логістичні зв'язки російської армії.