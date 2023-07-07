У Запоріжжі пролунав потужний вибух, над містом дим: що відомо

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування росіянами балістичної зброї

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. За словами очевидців, над містом піднімається чорний дим.

Про це повідомляють місцеві паблики.

Як стало відомо, 7 липня під час сигналу повітряної тривоги, що розпочався о 12:00, місцеві жителі почули гучний вибух. Через деякий час у небо піднявся стовп густого диму. Його можна побачити із різних районів обласного центру.

Місцеві ЗМІ публікують фото із місця подій. Дані про місце прильоту з очевидних причин не розголошуються.

Офіційної інформації від ЗСУ поки не надходило, проте під час оголошення тривоги у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування росіянами балістичної зброї.

Нагадаємо, що 6 липня окупанти завдали удару по Львову. Серед іншого росіяни влучили у багатоквартирний будинок, викликавши його часткове обвалення. Число жертв продовжує збільшуватися, а розбір завалів продовжується. Вже відомо, що найстаршій загиблій було 95 років, а наймолодшій лише 21. Загалом було пошкоджено близько 250 квартир та десятки будівель. У місті оголошено дводенну жалобу.