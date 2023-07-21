Росіяни завдали удару по Запорізькій області: вбили працівників сільгосппідприємства (фото)

Прокуратура вже порушила кримінальну справу

Запорізька область знову зазнала обстрілу з боку окупантів. У ніч на 21 липня росіяни завдали удару по Гуляйпільській громаді, що в Пологівському районі. Загинули мирні громадяни.

Про це повідомляє пресслужба Гуляйпільської територіальної громади.

Як стало відомо, під обстріл потрапило місцеве сільгосппідприємство. Знищено техніку, будівлі та загинули його працівники.

"Щодня в новинах ми отримуємо звістки про загибель українців, які захищають нашу країну від загарбників. Сьогодні — жахлива новина про втрати трудівників поля. Молоді, енергійні, мали сім'ї, мріяли і працювали на благо країни. В одну мить обірвалося життя чотирьох наших земляків", — йдеться в повідомленні.

Загиблими стали: Курман Сергій, 1994 р.н., Грибачов Руслан, 1992 р.н., Бережний В’ячеслав, Лисенко Іван, 1980 р.н.

Поранення також отримали Самойлович Юрій та Резніков Денис.

"Важко усвідомити, що хлопці більше не повернуться додому. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. З вами сумує вся громада. Завжди будемо про них пам'ятати…", — написали в пресслужбі.

Тим часом в Офісі генпрокурора України вже прозвітували про відкриття кримінальної справи за фактом цього злочину.

"При процесуальному керівництві Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, що кореспондент "Телеграфа" побував у Гуляйполі, яке регулярно зазнає російських обстрілів і показав, як зараз виглядає батьківщина Нестора Махна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 21 липня росіяни також обстріляли і Чернігівщину. На жаль, і у цьому випадку не обійшлося без загиблих.