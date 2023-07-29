Росіяни вдарили ракетою по Запоріжжю: є загиблі та постраждалі

Двоє людей загинули через російський обстріл

Окупанти вдень суботи, 29 липня, обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого загинули двоє місцевих жителів.

Як повідомив секретар запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі, ракета впала на відкритому просторі.

"На жаль, загинули чоловік і жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих людей", — повідомив він.

Крім того, він повідомив, що ударною хвилею повибивало вікна в сусідніх багатоповерхівках, освітньому закладі та супермаркеті. На місці події вже працюють відповідні служби, а для постраждалих місцевих мешканців уже розгорнули намет.

Моніторингові канали повідомляють, що удару було завдано з використанням балістичної зброї.

Як повідомлялося раніше, 28 липня окупанти завдали удару по Дніпру через що постраждали дев’ять осіб, серед яких двоє неповнолітніх.

Під час обстрілів постраждала порожня будівля СБУ та багатоповерхівка, яка ще не була введена в експлуатацію, а тому можна сказати, що місто відбулося "легким переляком", оскільки жертв могло бути набагато більше.