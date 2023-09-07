У Запоріжжі пролунав потужний вибух: що відомо зараз (оновлено)

Інформації про жертв чи постраждалих на даний момент немає

У четвер, 7 вересня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Його чули мешканці одразу кількох районів міста.

Про це повідомляють кореспонденти "Телеграфа". У соціальних мережах тим часом інформують, що попередньо, по Запоріжжю працював ОТРК "Іскандер".

Перед цим у Повітряних силах України попередили, що у Запорізькій та Дніпропетровській областях є загроза застосування балістичної зброї ворогом. Тому всіх просять залишатись у безпечних місцях до закінчення сигналу повітряної тривоги.

10:54 Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що окупанти потрапили по Запорізькому району.

"Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби. Залишайтеся в укриттях і не ігноруйте повідомлення про небезпеку!", — написав він.

10:36 У соціальних мережах з’явилася інформація про приліт поряд із житловими будинками. На цей час офіційної інформації з цього приводу поки що немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вдень 6 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Костянтинівці на Донеччині. Атака була здійснена за місцем великого скупчення людей. Внаслідок чергового злочину загарбників 17 людей загинули та 32 отримали поранення. Відомо, що серед загиблих є одна дитина.