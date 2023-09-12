У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

Над містом піднявся дим

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Його можна було почути із різних районів міста.

Факт звуків вибуху "Телеграфу" підтвердили місцеві жителі. У Telegram-пабликах пишуть про дим над обласним центром.

За даними українських військових, у цей час у регіоні спостерігалася ракетна небезпека. Сигнал повітряної тривоги продовжив лунати і після вибуху. Влада міста просить залишатися всіх у укриттях і також підтверджує ракетну небезпеку.

Офіційної інформації про "приліт" поки що не надходило.

Варто зазначити, що прифронтове Запоріжжя регулярно піддається терористичним атакам росіян. На жаль, не завжди обходиться без жертв. Так, наприклад, один із найсерйозніших обстрілів за останній час стався в серпні. Тоді окупанти вдарили по готелю у центрі міста.

Раніше ми писали про те, що 7 вересня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко тоді повідомив, що оккупанти вдарили по Запорізькому району.