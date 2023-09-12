У Запоріжжі новий вибух: що відомо зараз

Над містом піднімається дим

У Запоріжжі вдруге за день пролунав вибух. У місті лунають сигнали повітряної тривоги.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях є загроза застосування росіянами балістичного озброєння. Запорізькі Telegram-канали після повідомлень про звуки вибухів почали писати про дим, який можна побачити із різних районів обласного центру.

За попередніми даними, росіяни могли застосувати для удара по місту балістичну ракету "Іскандер". У Запорізькій ОВА також повідомляли про ракетну небезпеку і для міста, і для області.

18:52 — "відбій загрози застосування балістичного озброєння", — ПС ЗСУ.

Оновлено 18:50: місцеві паблики пишуть про ще один вибух.

Варто зазначити, що Запоріжжя атакують уже вдруге за 12 вересня. До цього звук пролунав у першій половині дня. Його чуло все місто, але виявилося, що удар був по Запорізькому району. В ОВА тоді повідомили, що удар припав по "відкритій місцевості".

Нагадаємо, що один із найсерйозніших обстрілів останнім часом стався в серпні. Тоді окупанти вдарили по готелю у центрі міста.

Також ми повідомляли про удар 7 вересня. Вибух у місті пролунав під час повітряної тривоги.